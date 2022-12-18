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Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında? Feyza Sevil Güngör hangi dizide oynuyor? İşte hayatı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.12.2022
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Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında? Feyza Sevil Güngör hangi dizide oynuyor? İşte hayatı...

Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aldatmak dizisindeki Oylum rolü ile oyunculuk kariyerinde iyi bir çıkış yakalayan Feyza Sevil Güngör, dizideki rol arkadaşı Yusuf Çim ile beraber, Kim Milyoner Olmak İster programının özel bölümünde yer alıyor. Peki, Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında? Feyza Sevil Güngör hangi dizide oynuyor? İşte hayatı...

Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında? Feyza Sevil Güngör hangi dizide oynuyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Milyoner programının özel bölümüne konuk oldu. Peki, Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında? Feyza Sevil Güngör hangi dizide oynuyor? İşte hayatı...

FEYZA SEVİL GÜNGÖR KİMDİR?

30 Mayıs 1997 Ankara doğumlu Feyza Sevil Güngör 25 yaşındadır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümünde eğitim aldı. Bununla birlikte, oyunculuk eğitimi de bulunuyor.

İlk olarak Savaşçı dizisinde rol aldı. Şimdi Aldatmak dizisinde Oylum rolüne hayat veriyor.

İkizler burcu olan Feyza Sevil Güngör, 1.78 cm boyunda ve 61 kilo ağırlığındadır.

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