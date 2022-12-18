Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında? Feyza Sevil Güngör hangi dizide oynuyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Milyoner programının özel bölümüne konuk oldu. Peki, Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında? Feyza Sevil Güngör hangi dizide oynuyor? İşte hayatı...