HaberlerMagazin HaberleriABD'de yayımlanan bir dergi, 2013'te 16 şehre, içinde isim, telefon numarası, aile fotoğrafı ve 50 dolar değerinde para olan on ikişer cüzdan bırakılmış ve geri dönen cüzdan sayısı hangilerinde daha fazla olmuştur?
ABD'de yayımlanan bir dergi, 2013'te 16 şehre, içinde isim, telefon numarası, aile fotoğrafı ve 50 dolar değerinde para olan on ikişer cüzdan bırakılmış ve geri dönen cüzdan sayısı hangilerinde daha fazla olmuştur?
Giriş Tarihi:
18.12.2022
Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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ABD'de yayımlanan bir dergi, 2013'te 16 şehre, içinde isim, telefon numarası, aile fotoğrafı ve 50 dolar değerinde para olan on ikişer cüzdan bırakılmış ve geri dönen cüzdan sayısı hangilerinde daha fazla olmuştur? ATV’nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?', bu akşam 1000’inci bölümle izleyiciyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen programın bu özel yayınına, kanalın sevilen dizilerinin oyuncuları katılacak. Kim Milyoner Olmak İster?'de ünlü isimler büyük ödül için mücadele edecek. ABD'de yayımlanan bir dergi, 2013'te 16 şehre, içinde isim, telefon numarası, aile fotoğrafı ve 50 dolar değerinde para olan on ikişer cüzdan bırakılmış ve geri dönen cüzdan sayısı hangilerinde daha fazla olmuştur?