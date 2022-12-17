Survivor için 3. yarışmacı da açıklandı! Murat Eken Dominik yolcusu! Murat Eken kimdir, kaç yaşında? İşte oynadığı filmler...

MURAT EKEN FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Kutsal Damacana

Neşeli Hayat

Çok Filim Hareketler Bunlar

Müthiş Bir Film

Ben de Seni Görüyorum Baba

Bir Demet Tiyatro

Hatırla Sevgili

Sınıf

Galip Derviş

Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu, 2023 Survivor yarışmacısı olarak yarışmada mücadele edecek.