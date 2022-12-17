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Survivor için 3. yarışmacı da açıklandı! Murat Eken Dominik yolcusu! Murat Eken kimdir, kaç yaşında? İşte oynadığı filmler...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2022
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Survivor için 3. yarışmacı da açıklandı! Murat Eken Dominik yolcusu! Murat Eken kimdir, kaç yaşında? İşte oynadığı filmler...

Murat Eken kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan yeni yarışmacılara Berdan Mardini ve Ümit Erdim ardından Murat Eken de katıldı. Acun Ilıcalı tarafından gelen son dakika açıklamasının ardından Murat Eken'in hayatı merak ediliyor. İşte, Murat Eken kimdir, kaç yaşında? İşte oynadığı filmler...

Survivor için 3. yarışmacı da açıklandı. Murat Eken Dominik yolcusu. Murat Eken kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2023 yarışmacısı olacağı açıklanan ünlü oyuncunun ismi Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. İşte, Murat Eken kimdir, kaç yaşında? İşte oynadığı filmler...

MURAT EKEN KİMDİR?

7 Ağustos 1980 İstanbul doğumlu olan Murat Eken lisenin ardından New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü'ne başladı. 3. sınıfta makine mühendisliği bölümünü yarıda bırakıp Türkiye'ye dönerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar tiyatro bölümünde eğitim almaya başladı.

Haldun Dormen ve Müjdat Gezen'in yönettiği çeşitli oyun ve müzikallerde rol aldı. Şu an BKM Mutfak oyuncuları bünyesinde sahneye çıkmaktadır. Oyuncu Burcu Biricik ile kuzendir.

MURAT EKEN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Bir dönem meslektaşı Büşra Pekin ile birlikte olduğu bilinen Murat Eken 2016 yılında Gizem Önen ile evlendi. Çift 2020 yılında boşandı.

MURAT EKEN FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Kutsal Damacana

Neşeli Hayat

Çok Filim Hareketler Bunlar

Müthiş Bir Film

Ben de Seni Görüyorum Baba

Bir Demet Tiyatro

Hatırla Sevgili

Sınıf

Galip Derviş

Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu, 2023 Survivor yarışmacısı olarak yarışmada mücadele edecek.

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