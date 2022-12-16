Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi açıklandı mı?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin oyuncularından İlker İnanoğlu bir açıklama yaptı. İnanoğlu; "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" dedi.