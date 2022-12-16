Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi açıklandı mı?
Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü 2 haftadır yayınlanmıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi açıklandı mı?
Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü 2 haftadır yayınlanmıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi açıklandı mı?
ARKA SOKAKLAR BU CUMA YAYINLANACAK MI?
Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Efsane dizi bu hafta da ekranda olmayacak. Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin oyuncularından İlker İnanoğlu bir açıklama yaptı. İnanoğlu; "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" dedi.
KANAL D 16 ARALIK YAYIN AKIŞI!
07.00- KÜÇÜK AĞA-TEKRAR
09.00 NELER OLUYOR HAYATTA?-CANLI
11.00 O KIZ-TEKRAR
13.00 GELİNİM MUTFAKTA-YENİ BÖLÜM
16.00 AŞK VE UMUT-YENİ BÖLÜM
17.00 HİCRAN- YENİ BÖLÜM
18.30 KANAL D ANA HABER-CANLI
20.00 2012-YABANCI SİNEMA
23.15 2012-YABANCI SİNEMA
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