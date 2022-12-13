Ünlü oyuncu Alp Kırşan’ı yıkan ölüm! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu! “Paylaşmak çok zor”

Alp Kırşan, 2014 yılında kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Dörtkardeşler ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu murlu evliliğinden ise Efe ile Ata adında iki oğlu bulunuyor.

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