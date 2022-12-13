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Ünlü oyuncu Alp Kırşan’ı yıkan ölüm! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu! “Paylaşmak çok zor”

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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Ünlü oyuncu Alp Kırşan’ı yıkan ölüm! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu! “Paylaşmak çok zor”

Ünlü oyuncu Alp Kırşan acı kayıpla yıkıldı. Kırşan’ın babası Erdinç Kırşan dün akşam hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran ünlü oyuncu, “Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor” mesajını paylaştı.

Bir süredir Bodrum'da yaşayan ünlü oyuncu Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan, hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, "Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor" notunu düştü. Ünlü isme başsağlığı mesajları yağdı.

Alp Kırşan'ın oyuncu eşi Zeynep Kırşan ise kayınpederinin vefatının ardından şu mesajı paylaştı:

"Canımız babamız Erdinç Kırşan bu akşam aramızdan ayrıldı. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakiben Beşikçioglu Camii'nden kaldırılacaktır. Nurlar içinde uyu güzel babam. Teşekkür ederim beni bu kadar güzel sevdiğin için… Şimdiden özlemle…"

Alp Kırşan, 2014 yılında kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Dörtkardeşler ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu murlu evliliğinden ise Efe ile Ata adında iki oğlu bulunuyor.

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