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Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic umre yolcusu! Maneviyata yöneldi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.12.2022
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Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic umre yolcusu! Maneviyata yöneldi

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic maneviyata yöneldi. Umre’ye giden şarkıcı uçak biletini paylaşan Jahovic mutluluğunu dile getirdi. Jahovic protez tırnaklarını da çıkarmayı ihmal etmedi.

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