Dilan Çiçek Deniz'den eski aşkı Thor Saevarsson’a şarkılı gönderme
Dilan Çiçek Deniz, paylaştığı şarkının sözleriyle eski aşkı Thor Saevarsson’a “Hayatım devam ediyor” mesajı gönderdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
Kısa süre önce Thor Saevarsson ile evliliğe giden aşkını bitiren Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmenin ayrılır ayrılmaz başka kadınlarla görüntülenmesiyle ikinci kez hüsran yaşamıştı.
Geçtiğimiz gün moral bulmak için tek başına Paris'e giden güzel oyuncu, sosyal medyasından yaptığı paylaşımla ise derin bir mesaj erdi.
Dilan Çiçek Deniz, The Cat Empire'ın "Going to Live" isimli şarkısının şu sözlerini paylaştı: "Adamım ölecek misin? Yok be, yaşayacağım. Ve eğer her şey çoktan düşüyorsa ben uçarak kurtulmak istiyorum. Mahvolmuş fakat savaşçı. Hayat güzel olacak."
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