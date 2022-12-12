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Aslı Şen'den ikinci skandal! Umrede çekilmiş fotoğrafıyla türban tanıtımı yaptı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.12.2022
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Aslı Şen’den ikinci skandal! Umrede çekilmiş fotoğrafıyla türban tanıtımı yaptı

Umre ziyaretinde yeni çıkaracağı kremin tanıtımını yapan Aslı Şen, eleştirilere kulak tıkadı. Sosyetik, şimdi de yine umrede çekilmiş fotoğrafıyla türban linki paylaşarak linç edildi

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