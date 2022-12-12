Masterchef kim elendi, kim gitti? 11 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayları Ayaz, Kıvanç, Büşra ve Burak Kaya arasından biri bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti? 11 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? İşte o isim...