Masterchef kim elendi, kim gitti? 11 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? İşte o isim...
Masterchef kim elendi, kim gitti? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MasterChef kritik eleme gecesinde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı seçimleri sonrasında potaya giren Ayaz, Kıvanç, Büşra ve Burak Kaya arasından birisi bu hafta MasterChef'e veda etti. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti? 11 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? İşte o isim...
Masterchef kim elendi, kim gitti? 11 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayları Ayaz, Kıvanç, Büşra ve Burak Kaya arasından biri bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti? 11 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? İşte o isim...
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayları Ayaz, Kıvanç, Büşra ve Burak Kaya arasından birisi Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından haftanın MasterChef'ten elenen ismi olarak seçildi.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef Türkiye'de son hafta yapılan dokunulmazlık oyunu mücadelesi ve eleme adayı oylamalarının ardından eleme adayı seçilerek potaya giren yarışmacılar şöyle;
AYAZ
KIVANÇ
BÜŞRA
BURAK KAYA
BU HAFTA MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM KİM OLDU?
TV8 ekranlarında 11 Aralık 2022 Pazar günü yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde oynanan kritik eleme gecesinde, eleme oyununun ilk aşamasında elde edilen puanlarla Masterchef'ten elenecek ismin belli olacağı 2. eleme oyunu için bir kez daha şef imza tabağına en yakın ürün çıkarmak için tezgah başına geçti.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef kritik eleme gecesi 2. Oyunda zorlu imza yemeğini en başarılı şekilde hazırlamak için tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi. İkinci aşamada ise puanlar şöyle değişti;
Kıvanç - 38
Ayaz – 39
Burak Kaya – 35
Büşra – 28
Hal böyle olunca yarışmaya veda eden isim BÜŞRA oldu.
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