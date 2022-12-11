Teşkilat Zehra öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Deniz Baysal Yurtcu Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden yok? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Deniz Baysal'ın hayat verdiği Zehra karakterinin hastaneye kaldırılmasının ardından diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Peki, Teşkilat Zehra öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Deniz Baysal Yurtcu Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden yok?