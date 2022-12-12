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Büşra Zambak kimdir? MasterChef Büşra Zambak aslen nereli, kaç yaşında?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022
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Büşra Zambak kimdir? MasterChef Büşra Zambak aslen nereli, kaç yaşında?

Büşra Zambak kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MasterChef kritik eleme gecesinde eleme adayı olarak mücadele eden MasterChef Büşra Zambak'a ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Büşra Zambak kimdir? MasterChef Büşra Zambak aslen nereli, kaç yaşında?

Büşra Zambak kimdir? MasterChef Büşra Zambak aslen nereli, kaç yaşında? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Büşra Zambak, MasterChef yarışmasının kadrosunda iddialı açıklamalarıyla ilgi gördü. Peki, Büşra Zambak kimdir? MasterChef Büşra Zambak aslen nereli, kaç yaşında?

MASTERCHEF BÜŞRA KİMDİR?

Denizli'de doğan Büşra Zambak, 26 yaşında. Yiyecek-içecek hizmetleri lise mezunu olan Büşra Zambak, 16 yaşında çalışma hayatına başladı.

İlk olarak Bodrum'da soğuk mutfakta butik bir otelde aşçılığı öğrenmek için çalışan Zambak, kendisini geliştirdikçe daha büyük otellerin soğuk, sıcak, alakart mutfaklarında çalışmaya devam etti.

9 senelik aşçılık hayatının son 5 senesini Güler Sabancı'ya özel aşçılık yaparak geçiren MasterChef Büşra Zambak, bu görevine halen devam ediyor. Öte yandan Sabancı Holding'deki iş insanlarının konutlarında özel olarak aşçılık hizmeti veriyor.

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