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Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kazandı mı? Batu Alıcı ne kadar, kaç TL kazandı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2022
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Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kazandı mı? Batu Alıcı ne kadar, kaç TL kazandı?

Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kazandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon değerindeki soruya ulaşan Batu Alıcı'nın hayatı merak konusu oldu. İzleyiciler Batu Alıcı'nın ne kadar ödül kazandığını merak ediyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kazandı mı? Batu Alıcı ne kadar, kaç TL kazandı?

Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kazandı mı? Batu Alıcı ne kadar, kaç TL kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de finale kadar gelmeyi başaran Batu Alıcı milyonların gönlünde taht kurdu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kazandı mı? Batu Alıcı ne kadar, kaç TL kazandı?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BATU ALICI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, VE NERELİ?

Kim Milyoner Olmak İster'de finale kalmayı başaran yarışmacı Batu Alıcı 20 yaşında. Aslen Bursalı olan Batu Alıcı Boğaziçi Üniversitesi elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyor.

Babası makine mühendisi, annesi ise tekstil mühendisi olan Alıcı 2020'de girdiği üniversite sınavında 404. oldu. Kayak sporuyla uğraşan Alıcı, okulunun kayak takımında da yer alıyor, ayrıca basketbol ve tenis oynamayı da seviyor.

1 MİLYONLUK SORU İÇİN YARIŞACAK

Batu Alıcı Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Aralık Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde 1 milyon TL'lik soru için yarışacak. Alıcı, 1 milyonluk soruya doğru cevap vermesi durumunda Arda Ayten'den sonra final sorusuna doğru cevap veren ikinci isim olacak.

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