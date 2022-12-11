Sanatçı Erdal Uğurlu vefat etti | Okan Bayülgen'den taziye mesajı
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde balet ve koreograf olan 57 yaşındaki sanatçı Erdal Uğurlu vefat etti. Uğurlu'nun ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. Erdal Uğurlu, 'Çıplak Vatandaşlar', 'Kırmızı', 'Özel Hayatlar' ve 'Gel Evlenelim Yürü Boşanalım' gibi ünlü oyunların da yer aldığı çok sayıda tiyatro oyununda oyuncu ve koreograf olarak yer almıştı. Oyuncu Okan Bayülgen Twitter adresinden hayatını kaybeden sanatçı Erdal Uğurlu için paylaşımda bulundu. (Erdal Uğurlu kimdir? Kaç yaşında?)
SON DAKİKA | İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde balet ve koreograf olarak görev yapan Erdal Uğurlu 57 yaşında hayatını kaybetti.
SANATÇI ERDAL UĞURLU'NUN KARİYERİ
Uğurlu, aralarında 'Çıplak Vatandaşlar', 'Kırmızı', 'Özel Hayatlar' ve 'Gel Evlenelim Yürü Boşanalım' gibi ünlü oyunların da yer aldığı çok sayıda tiyatro oyununda oyuncu ve koreograf olarak yer almıştı.
OKAN BAYÜLGEN'DEN TAZİYE MESAJI
Sunucu - tiyatrocu - oyuncu Okan Bayülgen de Twitter hesabından, hayatını kaybeden sanatçı Erdal Uğurlu için paylaşımda bulundu.
Bayülgen paylaşımında, "Erdal Uğurlu, hayatımız, sanat, diğer her şey, sen diğer her şeyde öldün, hayatımız, sanat devam ediyor. Ne saçma değil mi?" dedi.
OYUNCU MEJAT İŞLER
"Bazı ruhlar vardır, görmesen bile iyi gelir varlığı. Erdal Uğurlu."
OYUNCU CEM DAVRAN
"Erdal ve Hülya, jenerasyonumuzun efsaneleri, onları izlediyseniz şanslısınız. Erdal veda etmiş, çok erken, çok üzüldüm, böyle çok zor hayat. Nur içinde uyu. #ErdalUğurlu"
OYUNCU ERDEM AKAKÇE
"Sağlam abilerden, rock ikonu gibi, gittiğin yer buradan keyifli olsun. "
MÜZİK SANATÇISI BURÇİN BÜKE
"Devlet Balesi sanatçımız Erdal Uğurlu erkenden aramızdan ayrılmış. Çok üzgünüm. Hoşçakal Erdal… Tüm sevenlerine sabır dilerim."
ŞARKICI GÜVENÇ DAĞÜSTÜN
"Devlet Balesi sanatçımız Erdal Uğurlu erkenden aramızdan ayrılmış. Çok üzgünüm. Hoşçakal Erdal… Tüm sevenlerine sabır dilerim."
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