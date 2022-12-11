Sanatçı Erdal Uğurlu vefat etti | Okan Bayülgen’den taziye mesajı

OKAN BAYÜLGEN'DEN TAZİYE MESAJI

Sunucu - tiyatrocu - oyuncu Okan Bayülgen de Twitter hesabından, hayatını kaybeden sanatçı Erdal Uğurlu için paylaşımda bulundu.

Bayülgen paylaşımında, "Erdal Uğurlu, hayatımız, sanat, diğer her şey, sen diğer her şeyde öldün, hayatımız, sanat devam ediyor. Ne saçma değil mi?" dedi.