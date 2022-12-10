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Ozan Güven'i sinirlendiren Cem Yılmaz sorusu! Eski dostlar düşman mı oldu?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.12.2022
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Ozan Güven’i sinirlendiren Cem Yılmaz sorusu! Eski dostlar düşman mı oldu?

Eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla yargılaması devam eden Ozan Güven, önceki gece Moda’da kameralara yakalandı. Gazetecileri karşısında görünce "Buraya da mı gelmeye başladınız?" diyerek ufak bir sitemde buluna Güven yakın arkadaşı Cem Yılmaz ile ilgili soru karşısında gerildi. Güven’in tepkisi eski dostlar düşman oldu dedirtti.

Geçtiğimiz yıl sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündemden düşmeyen ve uzun süredir magazin basınından uzak bir hayat yaşayan 47 yaşındaki oyuncu Ozan Güven, önceki gece Moda'da görüntülendi.

Yol kenarında taksi bekleyen Güven, gazetecileri karşısında görünce "Buraya da mı gelmeye başladınız?" diyerek sitemde bulundu. Tiyatrodan çıktığını söyleyen oyuncu, "Bu sıralar sadece tiyatroyla ilgileniyorum. Tiyatro oyunumuzun çalışmalarını yapıyoruz" diye konuştu.

Oyuncu, "Cem Yılmaz sizi filmlerine dahil etmediği için mi tiyatroya yöneldiniz?" sorusuna, "Bu konuları konuşmayacağım" diye yanıt verdi.

Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile yaşadığı şiddet olayı hakkındaki sorulara da sessiz kaldı. 30 dakika taksi bekleyen oyuncu, gazetecilerin fotoğraf isteğine "Çektin ya zaten!" diye tepki gösterse de poz verdi.

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