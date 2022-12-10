Ozan Güven’i sinirlendiren Cem Yılmaz sorusu! Eski dostlar düşman mı oldu?

Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile yaşadığı şiddet olayı hakkındaki sorulara da sessiz kaldı. 30 dakika taksi bekleyen oyuncu, gazetecilerin fotoğraf isteğine "Çektin ya zaten!" diye tepki gösterse de poz verdi.

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