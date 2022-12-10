Markam çalındı diyen Dilan Polat'a mahkemeden kötü haber! Gerçek bambaşka çıktı
Lüks yaşamıyla ve eşinin yaptığı milyonluk jestlerle gündemden düşmeyen Dilan Polat markası nedeniyle mahkemelik oldu. Kendi adını taşıyan güzellik merkezinin isim ve logosunun çalındığı iddiasıyla savcılığın yolunu tuttu. Ancak gerçek bambaşka çıktı.
Doğum gününde eşinin kendisi için açtığı mücevher firması, hediye ettiği milyonluk araba ve evlilik yıldönümündeki gösterişli jestlerle gündeme gelen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın binlerce müşteriyi ağırladığı güzellik merkezi adliyelik oldu.
"İSİM VE LOGOMUZU ANDIRIYOR" ŞİKAYETİ
Türkiye'nin birçok şehrinde şubesi bulunan güzellik merkezinin marka değeri bulunduğunu belirten Dilan Polat'ın şirketi, Almanya'daki bir güzellik merkezinin Dilan Polat ismini kullandığını tespit etti.
Yurtdışındaki merkezin, Dilan Polat markasının asli unsuru olan isim ve logosunu andıracak şekilde kullanımda bulunduğunu kaydeden şirket, şikayetçi oldu. Şikayetin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
ŞİKAYET GEÇERSİZ TAKİPSİZLİĞİ
Savcılık ilk olarak, taraflar arasında şikayete konu markanın kullanımı konusunda sözleşme yapıldığını belirledi.
"Marka hakkına tecavüz" suçunun varlığından söz edilebilmesi için şikayet hakkının marka hakkı sahibine ait olduğunun altını çizen savcılık, şikayetin güzellik merkezi adına yapıldığını kaydetti.
Markanın Dilan Polat'a ait olduğunu dolayısıyla şirketin şikayet hakkının bulunmadığını belirten savcılık, hem geçerli bir şikayetin olmaması hem de iki güzellik merkezi arasında marka kullanımı nedeniyle sözleşme bulunduğunu belirterek takipsizlik kararı verdi.
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