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Falcı Faladdin'e 'çalıntı isim' davası! Hakkında suç duyurusunda bulunulacak

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.12.2022
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Falcı Faladdin’e ’çalıntı isim’ davası! Hakkında suç duyurusunda bulunulacak

'Faladdin' ve 'Binnaz Abla' isimli falcılık uygulamalarının sahibi olan Sertaç Taşdelen’in, 2022 yılında kurduğu Vision Art Initiative markasının çalıntı olduğu belirtildi.

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