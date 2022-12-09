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Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran, Ferit'in rüzgarında savruluyor...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran, Ferit’in rüzgarında savruluyor...

Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Halis Ağa'nın gazabına uğrayan Ferit öfkeden deliye dönüyor. Seyran ise Ferit'in yanında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı izlemek için detaylar...

Yalı Çapkını 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Son bölümde; gazetedeki fotoğraf için torununa hesap soran Halis Ağa, sofradaki herkesi azarlarken; haberi basan muhabire saldıran Ferit ise Seyran'ın kendisine sarılmasıyla sakinleşiyor. Peki, Yalı Çapkını 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran, Ferit'in rüzgarında savruluyor...

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yalı Çapkını her Cuma saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 12. bölümünün ardından 13. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf'un Ferit'in sorusuna verdiği cevap Seyran'ı çok sinirlendirir ve gözü ne Ferit'i ne de Yusuf'u görmek ister. Abidin ile gece dışarı çıkan Ferit'i ise tatsız bir sürpriz bekler. İstemeden bir gazeteci tarafından fotoğraflanan Ferit, Halis Ağa öğrenmeden bu beladan kurtulmak için Orhan'dan yardım ister. Ferit'e bu konuda yardımcı olabilecek kişi ise Seyran'dır.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

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