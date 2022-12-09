Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran, Ferit’in rüzgarında savruluyor...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf'un Ferit'in sorusuna verdiği cevap Seyran'ı çok sinirlendirir ve gözü ne Ferit'i ne de Yusuf'u görmek ister. Abidin ile gece dışarı çıkan Ferit'i ise tatsız bir sürpriz bekler. İstemeden bir gazeteci tarafından fotoğraflanan Ferit, Halis Ağa öğrenmeden bu beladan kurtulmak için Orhan'dan yardım ister. Ferit'e bu konuda yardımcı olabilecek kişi ise Seyran'dır.