Yalı Çapkını 12. bölümde neler yaşandı? İşte özeti...

9 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda sular durulmuyor. Başrollerinde; Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Beril Pozam'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Ferit ve Seyran, farkında olmadan köşkün içinde birlikte hareket ediyor. İşte, Yalı Çapkını 12. bölüm full izle...