Yalı Çapkını 12. bölümde neler yaşandı? İşte özeti...
Yalı Çapkını 12. bölüm CANLI full izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Yalı Çapkını 12, yeni bölümde; Halis Ağa, sofradaki herkesi azarlarken; haberi basan muhabire saldıran Ferit ise Seyran'ın kendisine sarılmasıyla sakinleşiyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için detayları haberimizde derledik. İşte, 9 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki!
9 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda sular durulmuyor. Başrollerinde; Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Beril Pozam'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Ferit ve Seyran, farkında olmadan köşkün içinde birlikte hareket ediyor. İşte, Yalı Çapkını 12. bölüm full izle...
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 9 Aralık Cuma akşamı 12. bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'ndan yeni tanıtım geldi.
Dizinin 12. bölüm 2. fragmanında; gazetedeki fotoğraf için torununa hesap soran Halis Ağa, sofradaki herkesi azarlarken; haberi basan muhabire saldıran Ferit ise Seyran'ın kendisine sarılmasıyla sakinleşiyor. Yeni bölüm fragmanında Seyran'ın Ferit'e "Merak etme Ferit, bunu da atlatacağız" demesi dikkat çekti.
YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?
Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler.
Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur.
İfakat ise Kazım'a söz verdikleri gibi Suna'yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını Ferit'ine her an bay bay denilebilir! Mert Ramazan Demir'in beğenisi şaşkınlık yarattı! Fark etti ama, iş işten geçti...
- Arka Sokaklar bu akşam var mı? Ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 639. bölüm yayınlanacak mı, final mi yaptı? 6 Ocak Kanal D Yayın akışı
- Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Ocak Star TV yayın akışı...
- Zamlı emekli maaşları YATTI mı, Ne Zaman yatacak? SSK ve Bağ-kur emekli maaş farkı hesaplara yansıdı mı? Yüzde 30 artışla 2023 AYLIK ÖDEME TARİHLERİ
- EYT staj borçlanması yeni açıklama geldi mi? EYT staj borçlanması prim günü sayılacak mı?
- Başvuran aynı ay içerisinde PTT'den parasını çekebilecek! 300, 400, 600 TL hemen yatırılıyor! Aile Bakanlığı şartları duyurdu
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, zamlandı mı 2023? Ziraat Bankası Ocak ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? 0, 2,4,6 ile bitenler...
- Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar? Yeni yıl tazminat HESAPLAMA! 10 yıl çalışan ne kadar tazminat alacak?
- TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ve Çatalca kura çekim tarihi açıklandı mı?
- Emekli Ocak ayında kanatlanacak! 10 bin TL + zamlı maaş ödemesi! SSK, 4B, EYT'li için tablo güncellendi! QNB Finansbank, Denizbank, TEB...
- Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Ocak zammı ile hesaplara kaç TL geçecek?
- Evde bakım maaşı zamlı yattı mı? 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak ayı evde bakım parası yatan iller hangileri?