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Merve Oflaz'ı çabuk unutan Allan Hakko güzellik kraliçesiyle görüntülendi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.12.2022
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Merve Oflaz’ı çabuk unutan Allan Hakko güzellik kraliçesiyle görüntülendi

Merve Oflaz’dan sonra adı sık sık çapkınlık haberlerine karışan Allan Hakko, önceki gece Etiler'de bir mekandaydı. Sosyetik isim 24 yaşındaki Tara De Vries ile yakınlaştı.

Güzel oyuncu Merve Oflaz'dan ayrıldıktan sonra adı birçok ünlü güzelle anılan Allan Hakko, önceki gece Etiler'deki bir mekandaydı.




Mekan içerisinde genç güzel Tara De Vries ile eğlendiği öğrenilen Hakko, çıkışta arabasını mekanın kapısına kadar yanaştırdı. Sosyetik iş insanından kısa süre sonra mekandan ayrılmak isteyen Tara De Vries ise gazetecileri görünce panikledi.




GAZETECİ PANİĞİ
24 yaşındaki manken, mekan kapısından geri içeri dönerek valelere, "Onlara söyler misiniz gitsinler" ricasında bulundu. Bunun üzerine valeler, gazetecilerin gitmesini rica etti. Daha sonra mekanın kapısına sıfır yanaşan taksiye binen Tara De Vries, aşk sorularını yanıtsız bırakarak ise kafaları iyice karıştırdı.



Tara De Vries güzelliğiyle çapkınları peşinden koşturuyor.



Merve Oflaz ile Allan Hakko'nun evliliğe doğru giden iki yıllık aşkı, Eylül sonunda bitmişti.

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