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Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı? 7 Aralık Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2022
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Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı? 7 Aralık Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye'nin7 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümünde ödül oyunu oynandı. Eski yarışmacılarında katılımıyla gerçekleşen ödül oyunu sonucunda iki yarışmacı büyük ödülü kazandı. Peki, Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı? 7 Aralık Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı? 7 Aralık Masterchef ödül oyununu kim kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapılan değerlendirmeler sonucu MasterChef'te 7 Aralık 2022 Çarşamba günü büyük ödülün sahipleri belli oldu. Peki, Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı? 7 Aralık Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF 7 ARALIK ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te yarışmacılar, eski yarışmacılar ile ödül oyununda mücadele verdiler. Yarışmacılar, acı biber ve deniz tuzu ile tatlı yaptı.

Günün sonunda ödül oyununu kazanan yarışmacılar Metin ve Duygu oldu.

MASTERCHEF 7 ARALIK BÜYÜK ÖDÜL NEYDİ?

MasterChef Türkiye yemek yarışması programında 7 Aralık akşamı ödül oyunu oynandı. Merakla beklenen büyük ödül 50 bin TL oldu.

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