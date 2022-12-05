Yüzde yüz servet! Ünlülerin makyözleri de para bastı

Geçtiğimiz günlerde bazı ünlü stil danışmanlarının popüler isimleri dünyaca ünlü markalardan giydirmek için davet ya da proje başına 70 ile 120 bin TL'ye kadar para kazandığı ortaya çıkmıştı. Bu konu çok dikkatimi çekince ben de bu kez popüler olan makyözlerin ne kadar kazandığına dair bir araştırma yaptım.