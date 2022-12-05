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Yüzde yüz servet! Ünlülerin makyözleri de para bastı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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Yüzde yüz servet! Ünlülerin makyözleri de para bastı

Stil danışmanlarından sonra makyözlerin de para bastığı ortaya çıktı. Sayısı 10’u geçmeyen popüler makyaj artistleri, iki saatte 30 ile 50 bin TL arasında para kazanıyor. Bu rakam, Orta Doğulu gelinlerin düğünleri için yapılan makyajlarda 100 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde bazı ünlü stil danışmanlarının popüler isimleri dünyaca ünlü markalardan giydirmek için davet ya da proje başına 70 ile 120 bin TL'ye kadar para kazandığı ortaya çıkmıştı. Bu konu çok dikkatimi çekince ben de bu kez popüler olan makyözlerin ne kadar kazandığına dair bir araştırma yaptım.




Tıpkı stil danışmanlarında olduğu gibi iş makyaj artistlerine gelince de popüler olan isimlerin sayısı 10'u geçmiyor. Hal böyle olunca da düğün, davet ya da reklam çekimi derken bu isimlerle çalışmak hayli güç bir hale geliyor. Kendilerini bu ünlü makyözlere emanet etmek isteyen ünlüler ve sosyetikler de kesenin ağzını açıyor.




DÜĞÜNLERDE ÜCRET ARTIYOR
Son derece popüler olan makyaj artistleri; Hande Erçel, Demet Özdemir ve Pelin Karahan gibi ünlü oyuncuların fotoğraf çekimlerinde yaptıkları iki saatlik makyaj için ortalama 30 bin TL kazanıyor.




Bu rakam, daha uzun saatler süren reklam çekimlerinde ise 50 bin TL'ye kadar çıkıyor.




Hadise ve Sibel Can gibi çok ünlü şarkıcılarla çalışan makyözler de yine konser öncesi yaptıkları makyajdan ortalama 30 bin TL alıyor.




Makyözler, son dönemde Türkiye'de sayısı giderek artan yabancıların düğünlerinden ise 3 ile 5 bin Euro arasında ücret alıyor yani iki saatlik sürede 100 bin TL'ye varan paralar kazanıyor. Ne diyeyim, Allah daha çok versin!

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