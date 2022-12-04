Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yargı yeni bölüm tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, her Pazar akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yargı yeni bölüm tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yargı yeni bölüm tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal gibi isimleri buluşturan dizi, 76. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yayınlanan 4 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı sonrası Yargı dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Peki, Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yargı yeni bölüm tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
YARGI BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?
4 Aralık 2022 Pazar tarihli Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ile karşılaştı.
Bu gelişme sonrası Yargı dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merak konusu oldu.
YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
4 Aralık Pazar Kanal D yayın akışına göre, Yargı dizisinin yeni bölümü bu akşam 20:00'de ekrana gelmeyecek.
Dizinin yeni bölümü, canlı olarak yayınlanacak Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nden hemen sonra saat 20.45'te izleyici karşısına çıkacak.
4 ARALIK 2022 KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
20:45 Yargı
00:15 O Kız (Tekrar)
YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ
Yargı'nın 45. Bölümünde Ilgaz, Serdar'ın ölümündeki sır perdesini aralamaya çalışırken Yekta, kirli oyunlarıyla ortalığı fena karıştırıyor.
İpin ucunu çeken Ceylin için sorularına cevap alma zamanıdır. Ancak tüm bu cevaplar Serdar vakasıyla uğraşan Ilgaz'ı da ilgilendirmektedir. Ailesi ve adalet arasında kalan Ceylin'i zor bir viraj beklemektedir.
İşinde ve ilişkide dengeyi zar zor kuran başsavcı Pars'ın itibarı basına düşen "adliyede yasak aşk" haberi ile sarsılmak üzeredir, bunun için bir çözüm yolu bulmak üzeredir. Diğer taraftan da Arda olayı ile gerilen Derya-Ceylin ilişkisini dengede tutmak zorundadır.
Geçmişinden gelen bir sır, yeni ofisinde eski güzel günlerini yakalamanın hayalindeki Yekta'yı alt üst edecektir. Davanın farklı taraflarından aynı sonuca hızla yürüyen Ilgaz ile Ceylin'in yolları bir kez daha kesişmek üzeredir. Her edindikleri bilgi sırtlarında büyük bir kambura dönüşecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yargı yeni bölüm tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Birçok kalemde maaşlar değişecek! TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2022? TEFE-TÜFE rakamları...
- EYT'de AS KADRO NETLEŞTİ! 5.000 prim günü çok kıymetli! 2000-2001-2002-2003 sigorta girişiler... Prim borçlanması, yaş, staj...
- Nerede o kabadayı! Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı’nın öyle görüntüleri çıktı ki… Meğer hepimiz o skandalı biliyormuşuz!
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Sağlık Bakanlığı kura çekim sonuçları açıklandı mı?
- Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 4 Aralık TRT 1 yayın akışı...
- ASKERLİK YERLERİ ne zaman açıklanacak? 2023 Askerlik CELP dönemleri belli oldu mu?
- VGM'den açıklama geldi! VGM burs başvuruları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar? VGM burs başvuru SONUÇ SORGULAMA EKRANI
- TOKİ duyuru mesajı nedir, neden geldi? TOKİ multimedya mesajı neden açılmıyor? TOKİ mesajı mms nasıl açılır?
- AÖF vize sınavları ne zaman? AÖF giriş yerleri belli oldu mu? 2022 AÖF vize sınav belgesi yayımlandı mı?
- TOKİ Arsa kurası ne zaman? Konya TOKİ Arsa çekilişi hangi tarihte? TOKİ Arsa başvuru sonuçları belli oldu mu? TOKİ KURA TAKVİMİ
- Pantene altın kelebek ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Pantene Altın Kelebek Ödülleri hangi gün?