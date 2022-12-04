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Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yargı yeni bölüm tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2022
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Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yargı yeni bölüm tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, her Pazar akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yargı yeni bölüm tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yargı yeni bölüm tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal gibi isimleri buluşturan dizi, 76. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yayınlanan 4 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı sonrası Yargı dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Peki, Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yargı yeni bölüm tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

YARGI BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

4 Aralık 2022 Pazar tarihli Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ile karşılaştı.

Bu gelişme sonrası Yargı dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merak konusu oldu.

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

4 Aralık Pazar Kanal D yayın akışına göre, Yargı dizisinin yeni bölümü bu akşam 20:00'de ekrana gelmeyecek.

Dizinin yeni bölümü, canlı olarak yayınlanacak Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nden hemen sonra saat 20.45'te izleyici karşısına çıkacak.

4 ARALIK 2022 KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni

20:45 Yargı

00:15 O Kız (Tekrar)

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yargı'nın 45. Bölümünde Ilgaz, Serdar'ın ölümündeki sır perdesini aralamaya çalışırken Yekta, kirli oyunlarıyla ortalığı fena karıştırıyor.

İpin ucunu çeken Ceylin için sorularına cevap alma zamanıdır. Ancak tüm bu cevaplar Serdar vakasıyla uğraşan Ilgaz'ı da ilgilendirmektedir. Ailesi ve adalet arasında kalan Ceylin'i zor bir viraj beklemektedir.

İşinde ve ilişkide dengeyi zar zor kuran başsavcı Pars'ın itibarı basına düşen "adliyede yasak aşk" haberi ile sarsılmak üzeredir, bunun için bir çözüm yolu bulmak üzeredir. Diğer taraftan da Arda olayı ile gerilen Derya-Ceylin ilişkisini dengede tutmak zorundadır.

Geçmişinden gelen bir sır, yeni ofisinde eski güzel günlerini yakalamanın hayalindeki Yekta'yı alt üst edecektir. Davanın farklı taraflarından aynı sonuca hızla yürüyen Ilgaz ile Ceylin'in yolları bir kez daha kesişmek üzeredir. Her edindikleri bilgi sırtlarında büyük bir kambura dönüşecektir.

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