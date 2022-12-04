Gönül Dağı yeni bölümü ne zaman? Gönül Dağı yeni bölüm neden yok, final mi yaptı?
Gönül Dağı yeni bölümü ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünya Kupası grup maçları 13.00'dan 24'e kadar aralıksız sürdüğü için TRT 1'de sürekli Dünya Kupası maçları oynuyordu. Şimdiyse son 16 maçları ve başladı ve günde sadece iki maç oynanacak. Peki, Gönül Dağı yeni bölümü ne zaman? Gönül Dağı yeni bölüm neden yok, final mi yaptı?
Gönül Dağı yeni bölümü ne zaman? Gönül Dağı yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 yayın akışı 3 Aralık 2022'ye bakıldığında Gönül Dağı özel bölüm yer alıyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölümü ne zaman? Gönül Dağı yeni bölüm neden yok, final mi yaptı?
GÖNÜL DAĞI DÜN AKŞAM NEDEN YAYINLANMADI, BİTTİ Mİ?
TRT 1 yayın akışına göre bu akşam Gönül Dağı Özel bölümü ile ekranlarda olacak. Dünya Kupası maçları sebebiyle Gönül Dağı yeni bölümleri bir süre daha ekranlarda olmayacak.
GÖNÜL DAĞI NEDEN YOK?
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 3 hafta ekranlara ara verdiğini açıkladı. TRT ekranlarında Dünya Kupası maçları yayınlanacağından Gönül Dağı yeni bölümü ile dün akşam ekranlarda yer almadı.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 ARALIK 2022
06:20 - Kalk Gidelim
10:00 - Hayallerinin Peşinde
10:55 - Yürek Çıkmazı
17:00 - Ana Haber
18:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Hollanda-ABD"
20:00 - Gönül Dağı Özel
22:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Arjantin-Avustralya"
00:00 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi
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