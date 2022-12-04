Gönül Dağı yeni bölümü ne zaman? Gönül Dağı yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 yayın akışı 3 Aralık 2022'ye bakıldığında Gönül Dağı özel bölüm yer alıyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölümü ne zaman? Gönül Dağı yeni bölüm neden yok, final mi yaptı?