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Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı TRT dizisi “SERHAT” için müjde verdi! “Kuruluş Osman’da Ertuğrul Bey'i canlandıran Tamer Yiğit…"

MAGAZİN ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 04.12.2022 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
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Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı TRT dizisi “SERHAT” için müjde verdi! “Kuruluş Osman’da Ertuğrul Bey’i canlandıran Tamer Yiğit…

Milliyetçi kişiliği ile öne çıkan Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, TRT’de yayınlanacak olan “SERHAT” dizisi için kolları sıvadı. ‘SERHAT’ta Tamer Karadağlı Güneydoğu’dan İstanbul’a gelen bir özel hakekatçıya hayat verecek. Sosyal medyadan müjdeli bir haberi duyuran Karadağlı, atv’de büyük sükse yaratan Kuruluş Osman dizisinde yer alan ve Ertuğrul Bey’in ihtiyarlık dönemini canlandıran usta aktör Tamer Yiğit’in yapımcısı olduğu SERHAT dizisinde yer alacağını duyurdu. İşte merakla beklenen dizide yer alacak Tamer Yiğit’in önemli rolü…

"Çocuklar Duymasın" dizinde Haluk, "Savaşçı" dizisinde ise "Albay Oktay Göktürk" karakterine can veren ve büyük başarı elde eden oyuncu Tamer Karadağlı adından çokça söz ettirmişti.

Şimdiler de ise türk oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Tamer Karadağlı TRT Dijital için "Serhat" adlı dizisinin yapımcılığı için harekete geçti.

Serhat'ta rol de alacak olan Karadağlı, dizide Karadağlı Güneydoğu'dan İstanbul'a gelen bir özel hakekatçıya hayat verecek.

Dizinin konseptine ise Haluk Özenç ve Tamer Karadağlı beraber imza atacak.

Çekimleri başlayan SERHAT dizisini Bora Tekay yönetiyor.

İŞTE DEV KADRO

İlk sezonu 10 bölümden oluşan dizide Leyla rolüne hayat veren Nefise Karatay, Tamer Karadağlı'nın (Serhat) partnerini oynuyor.

Cast direktörlüğünü Esra Ardahanlıoğlu yaptığı dizide Volkan Severcan (Faik), Demir Karahan (Vasıf), Muhammet Emre Kaya (Sarp), Tutku Topaç (Defne), Haluk Özenç (Tankut), Filiz Çelik (Müjgan), Mert Özbek (Fırat), Burcu Karakaya (Gökçe), Pınar Tuncegil (Zerrin) ve Tamer Yiğit (Cemil) başlıca rolleri paylaşıyor.

TAMER KARADAĞLI MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Tamer Karadağlı, "İki Tamer yan yana. Türk Sinemasının en büyük isimlerinden Tamer Yiğit babamı oynuyor. SERHAT çok güçlü geliyor." ifadelerine yer verdi.

TAMER YİGİT 'KURULUŞ OSMAN'DA 'ERTUĞRUL BEY'İ CANLANDIRMIŞTI

Usta aktör ve sinema Sanatçısı Tamer Yigit, ATV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan ve başrolünde Burak Özçivit'in OSMAN BEY'e hayat veren 'KURULUŞ OSMAN' dizisinde ERTUĞRUL BEY'İ canlandırmıştı.

Tamer Yiğit, 'Kuruluş Osman' dizisinin 39. Bölümünde Ertuğrul Bey yaşamını yitirmesi ile sete veda emişti.

Dizide, Ertuğrul Bey'in yaşamını yitirmesi obayı yasa boğmuştu.

Osman Bey gözyaşlarına boğulurken, finalde ise Ertuğrul Bey için obada cenaze töreni düzenlenmişti.

Bu bölüm sonrası dizide 'Ertuğrul Bey' rolünü canlandıran usta oyuncu Tamer Yiğit veda etti.

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