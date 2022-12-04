Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1'in ilgiyle izlenen dizilerinden olan Teşkilat, ikinci sezonuyla ekran macerasına devam ediyor. FIFA Dünya Kupası maçları nedeniyle bir süredir TRT dizileri yayınlanmıyor. Peki, Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 4 Aralık TRT 1 yayın akışı...