Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 4 Aralık TRT 1 yayın akışı...
Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, Pazar akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Ancak başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizi, 4 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışında yer almadı. Peki, Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 4 Aralık TRT 1 yayın akışı...
Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1'in ilgiyle izlenen dizilerinden olan Teşkilat, ikinci sezonuyla ekran macerasına devam ediyor. FIFA Dünya Kupası maçları nedeniyle bir süredir TRT dizileri yayınlanmıyor. Peki, Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 4 Aralık TRT 1 yayın akışı...
2022 FIFA DÜNYA KUPASI TURNUVASI DEVAM EDİYOR!
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası turnuvası, 20 Kasım'da başladı ve 18 Aralık tarihine kadar devam edecek.
Dünya Kupası maçları, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1 dizilerinden olan Teşkilat dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merak konusu oldu.
4 Kasım 2022 Pazar tarihli TRT 1 yayın akışına göre, Teşkilat dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda yer almayacak. Onun yerine dizi saatlerinde 2022 Dünya Kupası Son 166 Karşılaşması "İngiltere Senegal'' yayında olacak.
TEŞKİLAT NEDEN YOK?
TRT 1 ekranlarında 18 Aralık tarihine kadar Dünya Kupası maçları yayınlanacağından Teşkilat dizisi 3 hafta ekranlara ara verdi. Bu nedenle Teşkilat yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda olmayacak.
TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
En son 20 Kasım 2022 tarihinde 56. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Teşkilat dizisi yeni bölümü ile 18 Aralık 2022 tarihinde yayınlanması bekleniyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 ARALIK 2022
13:20 Kasaba Doktoru
17:00 Ana Haber (Canlı)
18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Fransa-Polonya" (Canlı)
20:003'Te 3
22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "İngiltere-Senegal" (Canlı)
00:00 Türk Sineması "Anadolu Kartalları"
02:20 Şehirden Uzakta
03:20 Uyanış: Büyük Selçuklu
05:40 Kapanış
TEŞKİLAT 56. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ömer'in yaptığı hamle ile operasyon şekil değiştirmek zorunda kalır. Planını adım adım yürüten Hartley, amacına ulaşmak üzeredir.
Mühimmatları ele geçirmekten başka çaresi olmayan Ömer ve Zehra, sahada zamana karşı tehlikeli ve soluksuz bir mücadele verir.
Hartley'nin şüphesini üzerine çeken Ömer, deşifre olmanın kıyısına sürükleneceği bir sınava girmek zorunda kalır. Bu sınav sonucunda Hartley'in talebi Ömer'e hayatının şokunu yaşatır.
Efkar ve Korkut'un her şeyi bitirmek için yaptıkları hamle, büyük bir savaşın fitilini ateşler. Teşkilat'ta tansiyon iyice yükselip ipler gerilirken, Zehra'nın ekibi deşifre eden kişinin peşine düşmesi büyük değişimlere yol açacaktır!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Birçok kalemde maaşlar değişecek! TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2022? TEFE-TÜFE rakamları...
- EYT'de AS KADRO NETLEŞTİ! 5.000 prim günü çok kıymetli! 2000-2001-2002-2003 sigorta girişiler... Prim borçlanması, yaş, staj...
- Nerede o kabadayı! Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı’nın öyle görüntüleri çıktı ki… Meğer hepimiz o skandalı biliyormuşuz!
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Sağlık Bakanlığı kura çekim sonuçları açıklandı mı?
- Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 4 Aralık TRT 1 yayın akışı...
- ASKERLİK YERLERİ ne zaman açıklanacak? 2023 Askerlik CELP dönemleri belli oldu mu?
- VGM'den açıklama geldi! VGM burs başvuruları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar? VGM burs başvuru SONUÇ SORGULAMA EKRANI
- TOKİ duyuru mesajı nedir, neden geldi? TOKİ multimedya mesajı neden açılmıyor? TOKİ mesajı mms nasıl açılır?
- AÖF vize sınavları ne zaman? AÖF giriş yerleri belli oldu mu? 2022 AÖF vize sınav belgesi yayımlandı mı?
- TOKİ Arsa kurası ne zaman? Konya TOKİ Arsa çekilişi hangi tarihte? TOKİ Arsa başvuru sonuçları belli oldu mu? TOKİ KURA TAKVİMİ
- Pantene altın kelebek ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Pantene Altın Kelebek Ödülleri hangi gün?
- SİL BAŞTAN HESAPLAR YAPILDI! SSK, Bağ-kur, EYT, emekli, esnaf maaş tablosu! 2023 Ocak'ta 2000 öncesi ve 2000 sonrası oranlar netleşiyor! Yüzde 70,18 zam!