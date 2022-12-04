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Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 4 Aralık TRT 1 yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2022
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Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 4 Aralık TRT 1 yayın akışı...

Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, Pazar akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Ancak başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizi, 4 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışında yer almadı. Peki, Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 4 Aralık TRT 1 yayın akışı...

Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1'in ilgiyle izlenen dizilerinden olan Teşkilat, ikinci sezonuyla ekran macerasına devam ediyor. FIFA Dünya Kupası maçları nedeniyle bir süredir TRT dizileri yayınlanmıyor. Peki, Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 4 Aralık TRT 1 yayın akışı...

2022 FIFA DÜNYA KUPASI TURNUVASI DEVAM EDİYOR!

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası turnuvası, 20 Kasım'da başladı ve 18 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Dünya Kupası maçları, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1 dizilerinden olan Teşkilat dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merak konusu oldu.

4 Kasım 2022 Pazar tarihli TRT 1 yayın akışına göre, Teşkilat dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda yer almayacak. Onun yerine dizi saatlerinde 2022 Dünya Kupası Son 166 Karşılaşması "İngiltere Senegal'' yayında olacak.

TEŞKİLAT NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarında 18 Aralık tarihine kadar Dünya Kupası maçları yayınlanacağından Teşkilat dizisi 3 hafta ekranlara ara verdi. Bu nedenle Teşkilat yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda olmayacak.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

En son 20 Kasım 2022 tarihinde 56. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Teşkilat dizisi yeni bölümü ile 18 Aralık 2022 tarihinde yayınlanması bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 ARALIK 2022

13:20 Kasaba Doktoru

17:00 Ana Haber (Canlı)

18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Fransa-Polonya" (Canlı)

20:003'Te 3

22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "İngiltere-Senegal" (Canlı)

00:00 Türk Sineması "Anadolu Kartalları"

02:20 Şehirden Uzakta

03:20 Uyanış: Büyük Selçuklu

05:40 Kapanış

TEŞKİLAT 56. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in yaptığı hamle ile operasyon şekil değiştirmek zorunda kalır. Planını adım adım yürüten Hartley, amacına ulaşmak üzeredir.

Mühimmatları ele geçirmekten başka çaresi olmayan Ömer ve Zehra, sahada zamana karşı tehlikeli ve soluksuz bir mücadele verir.

Hartley'nin şüphesini üzerine çeken Ömer, deşifre olmanın kıyısına sürükleneceği bir sınava girmek zorunda kalır. Bu sınav sonucunda Hartley'in talebi Ömer'e hayatının şokunu yaşatır.

Efkar ve Korkut'un her şeyi bitirmek için yaptıkları hamle, büyük bir savaşın fitilini ateşler. Teşkilat'ta tansiyon iyice yükselip ipler gerilirken, Zehra'nın ekibi deşifre eden kişinin peşine düşmesi büyük değişimlere yol açacaktır!

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