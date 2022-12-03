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Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında? İşte ayrılış nedeni...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2022
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Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Yalı Çapkını’nın İbrahim’i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında? İşte ayrılış nedeni...

Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'ndan ayrılık haberi geldi. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı diziden sezon ortasında ayrılık haberi geldi. Dizide İbrahim karakterine hayat veren Cansu Fırıncı, projeden ayrıldığını duyurdu. Peki, Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında? İşte ayrılış nedeni...

Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan diziden izleyicilerini üzen bir haber geldi. Peki, Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında? İşte ayrılış nedeni...

YALI ÇAPKINI İBRAHİM DİZİDEN AYRILDI MI, NEDEN?

Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa'nın şoförü ve Sultan'ın kocası İbrahim karakterine hayat veren Cansu Fırıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla projeden ayrıldığını duyurdu.

Cansu Fırıncı, Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığım İbrahim karakterini yapımla anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık. Dizinin ratingi bol, sezonları uzun olsun. Tüm ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni projelerde buluşmak üzere."

CANSU FIRINCI KİMDİR?

16 Mart 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Cansu Fırıncı, Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini ''Urfalıyam Ezelden'' dizisi ile yaşayan Cansı Fırıncı, daha sonra Kırgın Çiçekler, Yolculuk, Can Tertip, Kanlı Postal, Kızlarım İçin, Düş Kırgınları, Üç Harfliler 2: Hablis ve Mehmetçik Kutlu Zafer, Hizmetçiler gibi projelerde yer almıştır.

CANSU FIRINCI ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2020 – Hizmetçiler (Yaşar) (TV Dizisi)

2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Rajat) (TV Dizisi)

2017 – Kızlarım İçin (Çetin) (TV Dizisi)

2017 – Düş Kırgınları (Şükrü) (Sinema Filmi)

2017 – Babam (Sinema Filmi)

2015 – Üç Harfliler: Hablis (Doktor) (Sinema Filmi)

2015-2017 – Kırgın Çiçekler (Kemal) (TV Dizisi)

2015 – Kanlı Postal (Horoz) (Sinema Filmi)

2015 – Can Tertip (Sülo) (Sinema Filmi)

2014 – Yolculuk (Bekir) (Sinema Filmi)

2014 – Urfalıyam Ezelden (Recep) (TV Dizisi)

2011 – Devrimden Sonra (Sinema Filmi)

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