Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan diziden izleyicilerini üzen bir haber geldi. Peki, Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında? İşte ayrılış nedeni...