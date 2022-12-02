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Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı izle: Yalı Çapkını 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran'ı ateşten alıyor...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı izle: Yalı Çapkını 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran’ı ateşten alıyor...

Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını, yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizinin hayranları nefes kesen bölümün ardından yeni bölüm fragmanı için bekleyişe geçti. İşte, Yalı Çapkını 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran'ı ateşten alıyor...

Yalı Çapkını 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı için merakla bekleyiş sürüyor. Yalı Çapkını son bölümde; Ferit'in çapkınlıkları başına dert açıyor. Dedesinin olanları görmesini istemeyen Ferit, Orhan'dan yardım istiyor. İşte, Yalı Çapkını 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran'ı ateşten alıyor...

YALI ÇAPKINI 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalı Çapkını'nda peş peşe bomba gelişmeler yaşanıyor. Son bölümüyle tüm reyting kategorilerinde birinci olan dizide bu hafta Ferit'in başı belaya girecek.

"BU KEZ GERÇEKTEN BİTTİM"

Yeni bölüm fragmanında Ferit'in Seyran'a "Bu kez gerçekten bittim ben Seyran" sözleri seyirciyi şaşırtan anlardan oldu..

SEYRAN OLAYA EL KOYUYOR

Bunun üzerine Seyran ise Ferit'i kendine getirecek hamleyi yaptı ve "Kalk hemen babanlara haber vermemiz gerek" diyerek olaya el koydu.

SUNA'NIN BÜYÜK SORUNU

Suna Kazım'la olanlardan kendini sorumlu hisseder ve bir not bırakıp yalıdan eve döner. Sabah Suna'nın yalıdan gizlice çıktığını haber alan Halis Ağa'ya Ferit her şeyi açıklıkla anlatır. Bunun üzerine Halis Ağa, kafasında yeni bir planla Kazım'ı ziyaret eder.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını'nın çekimleri Gaziantep'te yapılıyor.

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