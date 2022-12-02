Yalı Çapkını 11. bölüm CANLI full izle! 2 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izle! Star TV, Youtube...
Yalı Çapkını 11. bölüm CANLI full izlemek için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nda sular durulmuyor. Yalı Çapkını 11. yeni bölümde; Yusuf'un Ferit'in sorusuna verdiği cevap Seyran'ı çok sinirlendirir ve gözü ne Ferit'i ne de Yusuf'u görmek ister. Seyran ise iki ateş arasında kaldı. İşte, 2 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izlemek için detaylar...
2 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını 11. bölümde yeni gelişmeler izleyicileri ekranlara kitliyor. Heyecan fırtınasına yol açacak yeni bölümde; İstemeden bir gazeteci tarafından fotoğraflanan Ferit, Halis Ağa öğrenmeden bu beladan kurtulmak için Orhan'dan yardım ister. Diziyi takip etmek isteyenler araştırmalarını sıklaştırdı. İşte, Yalı Çapkını 11. bölüm CANLI full izlemek için detaylar haberimizde...
Yusuf'un Ferit'in sorusuna verdiği cevap Seyran'ı çok sinirlendirir ve gözü ne Ferit'i ne de Yusuf'u görmek ister.
Abidin ile gece dışarı çıkan Ferit'i ise tatsız bir sürpriz bekler. İstemeden bir gazeteci tarafından fotoğraflanan Ferit, Halis Ağa öğrenmeden bu beladan kurtulmak için Orhan'dan yardım ister.
Ferit'e bu konuda yardımcı olabilecek kişi ise Seyran'dır.
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
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- Yalı Çapkını 11. bölüm CANLI full izle! 2 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izle! Star TV, Youtube...
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