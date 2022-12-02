Yalı Çapkını'nın finali pes dedirtti! Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ile aynı son! Bu iddia çok su kaldırır...

Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümleriyle fırtınalar estirmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken Yalı Çapkını, son günlerde adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Dizinin finali ile ilgili iddialar ise bomba etkisi yarattı. Yalı Çapkını'nın finali iddiasına göre; Seyran, Ferit'in yalanlarından sıkılarak onu terk edecek. Ve Ferit intihar edecek. Konu hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.