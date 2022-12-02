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Yalı Çapkını'nın finali pes dedirtti! Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ile aynı son! Bu iddia çok su kaldırır...

Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümleriyle fırtınalar estirmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken Yalı Çapkını, son günlerde adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Dizinin finali ile ilgili iddialar ise bomba etkisi yarattı. Yalı Çapkını'nın finali iddiasına göre; Seyran, Ferit'in yalanlarından sıkılarak onu terk edecek. Ve Ferit intihar edecek. Konu hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 19:13
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Yalı Çapkını’nın finali pes dedirtti! Aşk-ı Memnu’nun Bihter’i ile aynı son! Bu iddia çok su kaldırır...

Yalı Çapkını'nın finali pes dedirtti. Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ile aynı son. Bu iddia çok su kaldırır. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın finalinin ortaya çıktığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre, Ferit karakteri finalde Aşk-ı Memnu'daki Bihter gibi intihar ederek yaşamına son verecek. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan dizinin finali için detaylar merak edilmeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını’nın finali pes dedirtti! Aşk-ı Memnu’nun Bihter’i ile aynı son! Bu iddia çok su kaldırır...

KISA SÜREDE DİKKAT ÇEKTİ

Yalı Çapkını dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekti. Dizi hem ülkede hem de yurt dışında aldığı başarılarla çok konuşuluyor.

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Yalı Çapkını’nın finali pes dedirtti! Aşk-ı Memnu’nun Bihter’i ile aynı son! Bu iddia çok su kaldırır...

FİNALİ İFŞA OLDU

Dizinin finaliyle ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. Söylentilere göre, ilk günden bu yana Ferit'in yalanlarıyla boğuşan Seyran, Ferit'i terk edecek.

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Yalı Çapkını’nın finali pes dedirtti! Aşk-ı Memnu’nun Bihter’i ile aynı son! Bu iddia çok su kaldırır...

BİHTER İLE AYNI KADERİ PAYLAŞACAK

Üst üste hayattaki her şeyini tek tek yitiren Ferit'in final bölümünde intihar ederek öleceği iddia ediliyor.

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Yalı Çapkını’nın finali pes dedirtti! Aşk-ı Memnu’nun Bihter’i ile aynı son! Bu iddia çok su kaldırır...

Yani kısacası, Ferit karakteri finalde Aşk-ı Memnu'daki Bihter gibi intihar ederek yaşamına son verecek.