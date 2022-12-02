Türkücü Ferman Toprak’a milyonluk dolandırıcılık! Serdar Ortaç kendisini zor kurtardı

'KENDİ PARAMLA İCRALIK OLDUM'

Ferman Toprak'ın eşi Hilal Toprak ise şunları söyledi: "Yeni bir iş kurmuştum. Masraflar için Oğuz Vural'a verdiğim 1 milyon TL'den bana 50 bin TL göndermesini söyledim. Çalışanı bana istediğim tutarı yolladı ancak dekontunda 'Borç' ibaresi vardı. Bir süre sonra evime icra dava dosyası geldi. Şoke oldum, şahsıma ait olan paradan dolayı icralık oldum. Kendisinin durumu çok iyi. Birçok gayrimenkulü var, hatta Acarkent'te değeri 4 milyon dolar olan villasını FB'li bir futbolcuya yıllık 4 milyon TL karşılığında kiraya verdi."