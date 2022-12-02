2.5 yıllık aşkta mutlu son! Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu evleniyor







DÜĞÜN ÖNÜMÜZDEKİ SENE

Özge Ulusoy'un dev bir pırlantayla süslü yüzüğüyle ilk paylaşımını 7 Kasım'da yapması ise teklifin Çolakoğlu tarafından Özge Ulusoy'un yaş günü için gittikleri Paris'te yapıldığını ortaya koydu. Son olarak dün bir paylaşım yapan güzel model, değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu tahmin edilen tektaşını ise ilk kez bu kadar net göstererek evlilik teklifini ilan eder gibiydi. Bu arada ikilinin yakınları evlilik teklifini doğrularken "Düğün, önümüzdeki sene" bilgisini de verdi.