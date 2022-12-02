2.5 yıllık aşkta mutlu son! Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu evleniyor
Özge Ulusoy, 2.5 yıldır aşk yaşadığı Faruk Çolakoğlu’ndan evlilik teklifi aldı. Müjdeyi ise 40 yaşındaki modelin, sosyal medya paylaşımları verdi. Özge Ulusoy, sevgilisinin taktığı milyonluk tektaşı dün ilk kez açıkça Instagram’da gözler önüne serdi.
Özge Ulusoy, muradına eriyor. Yaklaşık 2.5 yıldır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan ünlü modelin kısa bir süre önce sevgilisinden evlilik teklifi aldığı ortaya çıktı. Bir süredir kulaktan kulağa yayılan teklif haberinin kanıtı ise Özge Ulusoy'un sosyal medyadaki paylaşımları oldu. 28 Ekim'de 40 yaşına basan güzel modelin, o güne kadar yaptığı paylaşımlarında görünmeyen tektaş yüzük, son karelerinde ise sürekli parmağındaydı.
DÜĞÜN ÖNÜMÜZDEKİ SENE
Özge Ulusoy'un dev bir pırlantayla süslü yüzüğüyle ilk paylaşımını 7 Kasım'da yapması ise teklifin Çolakoğlu tarafından Özge Ulusoy'un yaş günü için gittikleri Paris'te yapıldığını ortaya koydu. Son olarak dün bir paylaşım yapan güzel model, değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu tahmin edilen tektaşını ise ilk kez bu kadar net göstererek evlilik teklifini ilan eder gibiydi. Bu arada ikilinin yakınları evlilik teklifini doğrularken "Düğün, önümüzdeki sene" bilgisini de verdi.
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