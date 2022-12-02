Farah Zeynep Abdullah hakkında hapis istemi! Ezgi Mola’nın ardından şimdi de o...

MOLA'YA CEZA VERİLMİŞTİ

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın ardından Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında savunma yapan Ezgi Mola, Musa Orhan'ı tanımadığını, sosyal medya hesapları ve internet haber sitelerinde okuduğu yorumlardan sonra tweet attığını söyleyerek, "Kadına şiddete yönelik olarak bu ifadeleri kullandım. Tüm basın kanallarında çıkan haberlerde rahmetli İpek Er'in iddiasını doğrulayan adli tıp raporunu görünce, diğer sosyal medya kullanıcıları gibi ben de tabii ki bu durumun üzüntüsünü yaşadım ve üzüntümü sosyal medya hesabımda paylaştım. Benden önce 160 bin küsur bu konuyla alakalı tweet atıldı ve konu Türkiye gündemine girdi. Kadına yönelik şiddete karşı daha önce de paylaşımlarım oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. Çünkü kadına şiddetin ülkemizde kanayan bir yara olduğunu düşünüyorum. Ana akım medyanın konu üzerine haberlerini okuduğumda çok öfkelendim ve artık sona ermesi için bahse konu olan tweeti attım. Burada yorumumu şahsa değil; duruma yaptım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.