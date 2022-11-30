30 Kasım Masterchef kim, hangi takım kazandı? Masterchef 50 bin TL büyük ödülü hangi takım kazandı?
30 Kasım Masterchef kim, hangi takım kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye yarışma programında 30 Kasım tarihli ödül oyunu yarışında kazanan takım belli oldu. Ödül oyunu yarışı sonrası kazanan takım arasında yeni bir yarışma gerçekleşti. Peki, 30 Kasım Masterchef kim, hangi takım kazandı? Masterchef 50 bin TL büyük ödülü hangi takım kazandı?
30 Kasım Masterchef kim, hangi takım kazandı? Masterchef 50 bin TL büyük ödülü hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye'de 30 Kasım Çarşamba akşamı haftanın kazananı belli oldu. TV8 ekranların büyük ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ederken, geçtiğimi yıl yarışmacılarında katıldığı ödül oyununda nefes kesen bir mücadele yaşandı. Peki, 30 Kasım Masterchef kim, hangi takım kazandı? Masterchef 50 bin TL büyük ödülü hangi takım kazandı?
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de 30 Kasım tarihinde ödül oyunu heyecanı yaşandı.
MasterChef jürisinin değerlendirmesi ardından; Kıvanç-Safanur, Sergen-Tolga, Emir-Büşra ve Batuahn-Ayaz son dörde kaldı. Büşra ve Emir dördüncü, Kıvanç-Safanur ise üçüncü oldu.
Eski sezonda yarışan ve 30 Kasım'da tezgah başında olan yarışmacılar; Sergen, Ekin, Tahsin, Sefa, Emir, Safanur, Güzide, Özgül, Batuhan. Oyunun ödülü ise 50 bin TL.
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