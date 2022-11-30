30 Kasım Masterchef kim, hangi takım kazandı? Masterchef 50 bin TL büyük ödülü hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye'de 30 Kasım Çarşamba akşamı haftanın kazananı belli oldu. TV8 ekranların büyük ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ederken, geçtiğimi yıl yarışmacılarında katıldığı ödül oyununda nefes kesen bir mücadele yaşandı. Peki, 30 Kasım Masterchef kim, hangi takım kazandı? Masterchef 50 bin TL büyük ödülü hangi takım kazandı?