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Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 11. bölümde neler yaşanacak? Ferit, Yusuf'un yakasına yapışıyor...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2022
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Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 11. bölümde neler yaşanacak? Ferit, Yusuf’un yakasına yapışıyor...

Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen yeni bölümde; Ferit ile Yusuf arasında yaşanan gelişmeler büyük merak uyandırdı. Peki, Yalı Çapkını 11. bölümde neler yaşanacak?

Yalı Çapkını 11. bölümde neler yaşanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV'nin heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin hayranları gelişmeleri yakından takip ediyor. Nefes kesen fragmana, ''Sen ne anlarsın ki mutluluktan, acı lazım sana'' sözleri damga vurdu. İşte, Yalı Çapkını 11. bölümde neler yaşanacak? Ferit, Yusuf'un yakasına yapışıyor...

FERİT'İN BAŞI BELADA!

Yalı Çapkını'nda peş peşe bomba gelişmeler yaşanıyor. Son bölümüyle tüm reyting kategorilerinde birinci olan dizide bu hafta Ferit'in başı belaya girecek.

"BU KEZ GERÇEKTEN BİTTİM"

Yeni bölüm fragmanında Ferit'in Seyran'a "Bu kez gerçekten bittim ben Seyran" sözleri seyirciyi şaşırtan anlardan oldu.

SEYRAN OLAYA EL KOYUYOR

Bunun üzerine Seyran ise Ferit'i kendine getirecek hamleyi yaptı ve "Kalk hemen babanlara haber vermemiz gerek" diyerek olaya el koydu.

SUNA'NIN BÜYÜK SORUNU

Suna Kazım'la olanlardan kendini sorumlu hisseder ve bir not bırakıp yalıdan eve döner. Sabah Suna'nın yalıdan gizlice çıktığını haber alan Halis Ağa'ya Ferit her şeyi açıklıkla anlatır. Bunun üzerine Halis Ağa, kafasında yeni bir planla Kazım'ı ziyaret eder.

YALI ÇAPKINI 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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