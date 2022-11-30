Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 11. bölümde neler yaşanacak? Ferit, Yusuf'un yakasına yapışıyor...
Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen yeni bölümde; Ferit ile Yusuf arasında yaşanan gelişmeler büyük merak uyandırdı. Peki, Yalı Çapkını 11. bölümde neler yaşanacak?
Yalı Çapkını 11. bölümde neler yaşanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV'nin heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin hayranları gelişmeleri yakından takip ediyor. Nefes kesen fragmana, ''Sen ne anlarsın ki mutluluktan, acı lazım sana'' sözleri damga vurdu. İşte, Yalı Çapkını 11. bölümde neler yaşanacak? Ferit, Yusuf'un yakasına yapışıyor...
FERİT'İN BAŞI BELADA!
Yalı Çapkını'nda peş peşe bomba gelişmeler yaşanıyor. Son bölümüyle tüm reyting kategorilerinde birinci olan dizide bu hafta Ferit'in başı belaya girecek.
"BU KEZ GERÇEKTEN BİTTİM"
Yeni bölüm fragmanında Ferit'in Seyran'a "Bu kez gerçekten bittim ben Seyran" sözleri seyirciyi şaşırtan anlardan oldu.
SEYRAN OLAYA EL KOYUYOR
Bunun üzerine Seyran ise Ferit'i kendine getirecek hamleyi yaptı ve "Kalk hemen babanlara haber vermemiz gerek" diyerek olaya el koydu.
SUNA'NIN BÜYÜK SORUNU
Suna Kazım'la olanlardan kendini sorumlu hisseder ve bir not bırakıp yalıdan eve döner. Sabah Suna'nın yalıdan gizlice çıktığını haber alan Halis Ağa'ya Ferit her şeyi açıklıkla anlatır. Bunun üzerine Halis Ağa, kafasında yeni bir planla Kazım'ı ziyaret eder.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 11. bölümde neler yaşanacak? Ferit, Yusuf'un yakasına yapışıyor...
- Adana TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Adana kura çekiliş tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI: Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Çekiliş sorgulama ekranı...
- TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ Tuzla 2+1,3+1 AYDINLI MAHALLESİ KURA ÇEKİLİŞİ NİHAİ ve YEDEK isim listesi..
- TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | Karapınar, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli...2022 TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı?
- KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı?
- Onaylanır onaylanmaz 3-4 gün içinde hesaplara yatıyor! Emekliye 10 bin TL promosyon! Elinizi çabuk tutun! SON GÜNLER...
- Survivor 2023 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman, hangi ay başlayacak?
- TÜİK TEFE-TÜFE Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2022 sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? 1. dönem 2. yazılı...
- Nüfus Cüzdanı ile başvurana 1.536 TL maaş bağlanıyor! Süre sınırı yok! Çoğu kişi bilmiyor!
- SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ TAKVİMİ | Süper Lig ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? TFF DUYURDU!