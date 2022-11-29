29 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Survivor 2023 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman, hangi ay başlayacak?

Survivor 2023 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman, hangi ay başlayacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2022
ABONE OL
Survivor 2023 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman, hangi ay başlayacak?

Survivor 2023 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2023 All Star'ın Fenomenler formatında yapılacağı iddialarının ardından kadroda yer alacak isimlerin dedikoduları da dönmeye başladı. Peki, Survivor 2023 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman, hangi ay başlayacak?

Survivor 2023 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman, hangi ay başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların en sevilen yarışma programı Survivor heyecanla takip edilirken önümüzdeki sene kadrosu da şimdiden izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor 2023 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman, hangi ay başlayacak?

SURVIVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hem yarışmacı kadrosu hemde reyting savaşında zirvenin iddialı yarışması Survivor'un yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı.

Yine TV8 ekranlarından izleyici ile buluşan MasterChef'in ve Survivor'un aynı tarihlerde yayınlanmadığı biliniyor. Bu sebeple Survivor'un yeni sezonu için MasterChef'in sona ermesi beklenecek.

Survivor'un yeni sezonunun 2023 Ocak veya Şubat ayında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

SURVIVOR YENİ SEZON KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor'un yeni sezonunda yer alacak isimler henüz açıklanmadı. Yarışma programında Semih Öztürk, Hakan Hatipoğlu, Faster Abdü, Merve Yalçın, Yaren Alaca, Furkan Kızılay, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam, Damla Can, Merve Aydın, adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz gibi isimlerin yer alacağı iddia edildi. İddiaların gerçekliğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

SURVIVOR YENİ SEZONDA YENİ FORMATLA GELİYOR!

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada " "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA