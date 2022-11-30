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Türkiye Nefesini Tuttu Esra Erol’u izledi! En çok izlenen program oldu!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.11.2022
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Türkiye Nefesini Tuttu Esra Erol’u izledi! En çok izlenen program oldu!

Yılların başarılı sunucusu Esra Erol, hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan programında oldukça farklı hayat hikayelerini ekranlara taşımaya devam ediyor. Yoğun ilgiyle takip edilen program 29 Kasım Çarşamba günkü yayınıyla bütün kategorilerde en çok izlenen program oldu.

Tüm Türkiye Esra Erol'u izledi! Birinci oldu… Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %7,15 izlenme oranı ve %27,25 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %5,25 izlenme oranı ve %23,97 izlenme payı, 20+ABC1 %6,26 izlenme oranı ve %25,54 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.

10 çocuk babası 64 yaşındaki Halis Amca 450 bin TL'sini kaptırdı! Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı.

'BİR KUŞ GELMİŞ, BİR ÇALIYA SIĞINMIŞ'

Halis Ağca, Yaren Nur Toy'a 450 bin TL kaptırdığını belirterek ünlü sunucudan yardım istedi. 6-7 senedir sosyal medya kullandığını dile getiren Halis Bey, "Ben evliyim, 10 tane çocuğum var. Yaren bana ilk yazdığında eşime 'ne yapalım?' diye sordum. Eşim de 'bir kuş gelmiş, bir çalıya sığınmış' dedi." dedi.

"BANA SAHİP ÇIK, NE OLUR"

Kendisine "Bana sahip çık, ne olur" dediğini aktaran Halis Bey, başından geçenleri şöyle anlattı:

"Bir gün Facebook'ta mesajlaşma kısmına girdim, fotoğrafını gördüm. Selam verip, başörtünün ona yakıştığını söyledim. İlk "Ne demek istiyorsun" dedi sonra teşekkür etti. Sonra "İlk adımı bir erkeğin artmasını isterim" deyince ne demek istediğini sordum. Biraz konuştuktan sonra bana hikayesini anlatmaya başladı. Benim babam ve annem Trabzon-Rize yolunda trafik kazasında öldü. Amcam ninemle gelip dedemi götürecek. Benim kimsem yok. Ben de arkalarından gideceğim." deyip benden para istedi. Bin TL gönderdim. Halis Bey, Yaren Nur'un sürekli bahaneler uydurup kendisinden para istediğini de sözlerine ekledi. Halis Bey, para gönderdiği hesabın Emrah Toy'a ait olduğunu belirtti. Emrah Toy'un Yaren Nur'un eşi olduğu ortaya çıktı. Esra Erol programında Halis Bey, Yaren Toy'un yüzünü ilk kez gördü.

29 Kasım 2022 Çarşamba – Esra Erol'da SON BÖLÜM İZLE

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