Türkiye Nefesini Tuttu Esra Erol’u izledi! En çok izlenen program oldu!

"Bir gün Facebook'ta mesajlaşma kısmına girdim, fotoğrafını gördüm. Selam verip, başörtünün ona yakıştığını söyledim. İlk "Ne demek istiyorsun" dedi sonra teşekkür etti. Sonra "İlk adımı bir erkeğin artmasını isterim" deyince ne demek istediğini sordum. Biraz konuştuktan sonra bana hikayesini anlatmaya başladı. Benim babam ve annem Trabzon-Rize yolunda trafik kazasında öldü. Amcam ninemle gelip dedemi götürecek. Benim kimsem yok. Ben de arkalarından gideceğim." deyip benden para istedi. Bin TL gönderdim. Halis Bey, Yaren Nur'un sürekli bahaneler uydurup kendisinden para istediğini de sözlerine ekledi. Halis Bey, para gönderdiği hesabın Emrah Toy'a ait olduğunu belirtti. Emrah Toy'un Yaren Nur'un eşi olduğu ortaya çıktı. Esra Erol programında Halis Bey, Yaren Toy'un yüzünü ilk kez gördü.