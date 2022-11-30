Çöp Adam dizisi oyuncuları kimdir, hangi oyuncu kimi oynuyor? Çöp Adam dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer'in şirketine ortak olur. Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır.