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Çöp Adam 1. bölüm full izle! 30 Kasım Çöp Adam son bölüm full HD tek parça izle! Star TV, Youtube...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2022
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Çöp Adam 1. bölüm full izle! 30 Kasım Çöp Adam son bölüm full HD tek parça izle! Star TV, Youtube...

Çöp Adam 1. bölüm full izlemek için detaylar merak ediliyor. Star TV ekranlarında ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak Çöp Adam dizisinde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Engin Altın Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerinde yer aldığı dizinin konusu oldukça dikkat çekiyor. İşte, Çöp Adam 1. bölüm full izlemek için gelişmeler...

30 Kasım Çöp Adam son bölüm full HD tek parça izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu imzası taşıyan Çöp Adam dizisi ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Elçin Sangu ve Engin Altın Düzyatan'ın başrollerinde yer aldığı dizinin ilk bölümünde yaşanacaklar merak ediliyor. İşte, Çöp Adam 1. bölüm full izlemek için detaylar haberimizde...

ÇÖP ADAM DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı ve Sinan Albayrak'ın yer aldığı Çöp Adam dizisi, 30 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

ÇÖP ADAM KONUSU

Senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı Çöp Adam dizisi, Tamer ve Peri'nin saplantılı aşk hikayesini konu alıyor.

Beklenmedik bir şekilde büyük bir servete konan yazılımcı Tamer'in, bankacı Peri'yi kaçırarak mahzene kapatmasıyla başlayan hikaye büyük bir aşkla son bulacak.

Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratan Tamer'in saplantısı, zaman içerisinde duygusal bir bağa dönüşecek.

ÇÖP ADAM 1. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Çöp Adam dizisinin oyuncu kadrosunda;

Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak gibi başarılı isimler yer alıyor.

ÇÖP ADAM 1. BÖLÜM KONUSU

Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer'i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.

Anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem'le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır.

Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer'in şirketine ortak olur. Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır.

Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent'in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.

Tamer'in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri'yle karşılaştığı anda alt üst olur. En yakınından aldığı darbenin şiddetiyle hayattan vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer'in gizli dünyasında bulur.

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