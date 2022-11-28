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Haberler Magazin Haberleri Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yapılacak? 28 Kasım TRT 1 YAYIN AKIŞI

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yapılacak? 28 Kasım TRT 1 YAYIN AKIŞI

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022
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Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yapılacak? 28 Kasım TRT 1 YAYIN AKIŞI

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yapılacak? 28 Kasım TRT 1 YAYIN AKIŞI

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yapılacak? 28 Kasım TRT 1 YAYIN AKIŞI

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU BU HAFTA VAR MI?

Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam TRT1 yayın akışında saat 00:00'da tekrar bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin normal yayın saatinde Dünya Kupası maçları bulunuyor. Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ise 12 Aralık 2022 Pazartesi günü sevenleriyle yeniden buluşacak.

TRT1 YAYIN AKIŞI 28 KASIM 2022 PAZARTESİ

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Kamerun-Sırbistan

15:00 Kupa Günlüğü

16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Güney Kore-Gana

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Brezilya-İsviçre

21:00 Kupa Saati

22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Portekiz-Uruguay

00:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

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