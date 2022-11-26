45 dakika sahnede kaldı! Dakikada 76 bin TL kazandı

Pop müziğin en çok kazanan isimlerinin başında gelen Zeynep Bastık, önceki gece Katar'da Official Fifa Fan Fest kapsamında yapılan organizasyonda sahne aldı. Al Bidda Park'ta 45 binden fazla kişiye muhteşem bir konser veren ünlü popçu, repertuvarıyla olduğu kadar enerjisiyle de geceye damgasını vurdu.