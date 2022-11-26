45 dakika sahnede kaldı! Dakikada 76 bin TL kazandı
Zeynep Bastık, önceki akşam Katar'da 45 bin kişiye konser verdi. 250 bin dolar aldığı konserinde sahnede 45 dakika kalan ünlü popçu, dakikada 76 bin TL kazanmış oldu.
Pop müziğin en çok kazanan isimlerinin başında gelen Zeynep Bastık, önceki gece Katar'da Official Fifa Fan Fest kapsamında yapılan organizasyonda sahne aldı. Al Bidda Park'ta 45 binden fazla kişiye muhteşem bir konser veren ünlü popçu, repertuvarıyla olduğu kadar enerjisiyle de geceye damgasını vurdu.
TÜRK BAYRAĞI HER YERDE
İngilizce olarak "Burada olduğum için çok heyecanlıyım, ellerim titriyor" diyen Zeynep Bastık, konserini en önde ellerinde bayraklarıyla izlemeye gelen Türkler'in tezahüratları karşısında "Ağlarım yapmayın" karşılığı verdi.
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