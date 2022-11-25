Black Friday başladı! Alışveriş çılgınlığı en çok fenomenlerin ekmeğine yağ sürdü! Bir günde ceplerine giren parayı duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız
Bugün bütün dünyada ‘Black Friday’ (Kara Cuma) olarak bilinen alışveriş deliliği en çok fenomenlerin işine yaradı. Instagram fenomenleri paylaştıkları onlarca alışveriş linkleri sayesinde bir gün içinde kazandıkları parayı görünce gözlerinize inanamayacaksınız! İşte Fatih Terim’in kızı Buse Terim’den, Ezgi Fındık’a fenomenlerin Black Friday çılgınlığı sayesinde kazandığı paralar…
Bütün dünyada 'Black Friday' yani 'Kara Cuma' olarak bilinen indirim çılgınlığı, alışveriş çok sosyal medya fenomenlerinin işine yaradı!
'Black Friday' en çok fenomenlerin ekmeğine yağ sürdü.
TAKİPÇİLERİ LİNKE BOĞDULAR!
Instagram sayesinde ceplerini dolduran popüler isimler, dün de takipçilerine deyim yerindeyse 'paylaşıma' boğdu.
Birbirinden ünlü markaların yanı sıra online alışveriş siteleriyle de iş birlikleri yapan Rachel Araz, Buse Terim, Gamze Erçel ve Ezgi Fındık gibi isimler tanıtım üzerine tanıtım yaptı.
'BEREKETLİ CUMA'
Instagram profillerinin hikaye bölümünden sadece 24 saat içerisinde ortalama 10 adet markanın reklamını yapan bu isimler, 'Kara Cuma'yı 'Bereketli Cuma'ya çevirdi.
BİR GÜNDE 700 BİN TL CEPTE
Hikayelerindeki her bir reklam paylaşımı başına 25 ile 70 bin TL arasında ücret alan fenomenler, böylece sadece bir günde 250 ile 700 bin TL arasında parayı cebine koydu.
Buse Terim de 'Kara Cuma'nın en kazançlı isimlerinin başında geliyor.
Gamze Erçel, yaklaşık 10 markanın reklamını yaparak cebine ortalama 500 bin TL koydu.
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