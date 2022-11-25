Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy’dan haber var! Paylaşımlar peş peşe geldi: Daha iyi olacağız, endişelenmeyin
Amasya’da geçirdikleri feci trafik kazası sebebiyle yaralanan oyuncular Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten, sosyal medyada sağlık durumları ile ilgili bilgi verdi. Ağır yaralanan ve omurgasındaki kırıklar sebebiyle bıçak altına yatan Sergen Deveci, başarılı geçen operasyonun peşinden sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, “Şu süreçte arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum sadece. Haberlerin aksine gayet iyiyim. Hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum.” ifadelerini kullandı.
Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda "Baş Belası" isimli tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a geri dönen ekibin içinde olduğu aracın Amasya'nın Merzifon ilçesinde Trafik kazası yapmasıyla yaralanan ve Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye oyuncu Sergen Deveci, İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edilmişti.
SERGEN DEVECİ SON SAĞLIK DURUMU
Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi:
"Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum sadece. Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, Yemek yiyorum ve tepki veriyorum. Gündemi bu şekilde meşgul ederek size zarar vermek istemiyorum. Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. 2. Baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım.
Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah'tan rahmet diliyorum.
Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin"
KÖPEĞİ İLE KAVUŞMA ANI
İstanbul'a getirilen Sergen Deveci, hastanede köpeği Sherlock'a böyle sarılmıştı...
CEYHUN FERSOY: ALLAH DÜŞMANIMIN BAŞINA VERMESİN
Aynı kazada yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak duygularını anlattı:
"Nerden başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum…Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum, açıyorum gerçek olmadığını düşünüyorum…Sanki filmin içinde bir sahneyi oynamış gibiydik. Haykırmak, isyan etmek istemiyorum, çünkü 3 değerli arkadaşımız bunu istemezdi…Çok değerli yol arkadaşlarımı kaybetmenin üzüntüsünü tarif edemem. Allah düşmanımın başına vermesin…Şimdi ayağa kalkma zamanı…Güçlenip daha iyi olmalıyız, olacağız…Sizlerin sevgisi ve dualarıyla ayaktayız, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum…Arayan mesaj atan herkese😘Hepinize tek tek teşekkür ediyorum ve sarılıyorum, iyi ki varsınız
3 değerli dostlarımız için bu bayrağı devralıp yolumuza devam edeceğiz…Onlara ihanet etmeyeceğiz…"
Melis İşiten'de paylaşımına şu notu düştü:
"Kaybettiklerimiz için her gün daha iyi olacağız. Sevginize bin şükür."
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