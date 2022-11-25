Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy’dan haber var! Paylaşımlar peş peşe geldi: Daha iyi olacağız, endişelenmeyin

SERGEN DEVECİ SON SAĞLIK DURUMU

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

"Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum sadece. Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, Yemek yiyorum ve tepki veriyorum. Gündemi bu şekilde meşgul ederek size zarar vermek istemiyorum. Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. 2. Baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım.