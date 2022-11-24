Ünlü söz yazarı ve besteci Hülya Şenkul hayatını kaybetti
Türkiye'nin önemli söz ve beste yazarlarından olan Bursalı sanatçı Hülya Şenkul tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aslen Orhangazi'ye bağlı Narlıcalı olan ve İstanbul'da yaşayan sanatçı, söz ve beste yazarı, şair özellikleri bulunan Hülya Şenkul birçok ünlü sanatçıya yazdığı şarkı sözleri ile tanındı.
Hülya Şenkul, evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu omurilik zedelenmesi teşhisiyle, geçtiğimiz 10 Temmuz tarihinde Şişli Kolan Hastanesi'nde acilen ameliyata alınmıştı.
Aylardır hastanede tedavi gören söz yazarı Hülya Şenkul, yaşam savaşını kaybetti.
Aslen Orhangazi'ye bağlı Narlıcalı olan ve İstanbul'da yaşayan sanatçı, söz ve beste yazarı, şair özellikleri bulunan Hülya Şenkul bir çok ünlü sanatçıya yazdığı şarkı sözleri ile tanındı. En bilinen eseri ise Serdar Ortaç'a yazdığı Zakkum Çiçekleri şarkısı oldu.
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