Mustafa Sandal’dan yılbaşı konser ücretlerine polemik yaratacak sözler: Yemeyin bizi!







'HALK DA İNANMIYOR'

"Evet yılbaşında normal bir zamana göre 2-3 kat daha fazla ücretler olabiliyor. Bu bir gerçek. Ama bazı isimlerin aldıkları rakamları görünce gülesim geliyor. Kimisi reklam olsun diye fiyatını yüksek göstermeye çalışıyor ama kimse, halk da yemiyor. Hele ben 30 yıldır bu sektördeyim, hiç yemem." Sandal son olarak da "Aralık ayında 8-9 farklı ülkede konser vereceğim ama 2023 Mayıs ayı çok konuşulacak bir bir sürprizim olacak" dedi.