Yalı Çapkını'nın seyirciyi şoke edecek sonu ortaya çıktı! Gözyaşları sel olacak! Meğer Ferit ile Seyran...
Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nın finali şimdiden merak konusu oldu. Dizinin nasıl final yapacağı hakkında bazı detaylar ortaya çıktı. Peki, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesi olan fenomen dizinin finali nasıl olacak? Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı dizinin sonunda neler olacak? İşte, detaylar...
Yalı Çapkını'nın finali şoke edecek! OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinin nasıl final yapacağı sosyal medyada gündem oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan reyting rekorları kıran dizinin şimdiden nasıl bir final yapacağı öğrenildi.İşte, dizinin sevenlerini yasa boğacak detaylar...
YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN SONU ORTAYA ÇIKTI?
Yalı Çapkını dizisinde Ferit, ilk başlarda oldukça şımarık bir o kadar zengin bir gençtir. Aşka ve evliliğe asla inanmayan Ferit, ailesinin zoruyla memleketi Gaziantep'ten bir kızla evlenmek zorunda kalır.
Seyran ile istemeye istemeye evlenen Ferit, evliliğine saygı duymaz ve Seyran'ı üzmekten de hiç çekinmez. Seyran'ı sürekli aldatan Ferit, en son Seyran'ı kaçırır. Fakat Ferit, aslında Seyran'a çoktan aşık olmuştur. Seyran'ın hasretinden ne yapacağını bilemeyen Ferit en son intihar eder.
YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Dizinin kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.
Suna evden kaçtıktan sonra Kazım'ın eziyetlerine dayanamayan Esme ağzından Seyran'ın ablasına sahip çıktığını kaçırır. Kazım deliye döner ve yalıyı basar. Seyran'ın odasına kadar çıkan Kazım'a Suna arkadan saldırır. Dizi sonunda Kazım kanlar içinde yatakta kalırken, o esnada odaya giren Ferit şoke olur.
Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nın 10. bölümü 25 Kasım saat 20:00'de izleyicisinin karşısına çıkacak.
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