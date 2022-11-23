Yalı Çapkını’nın seyirciyi şoke edecek sonu ortaya çıktı! Gözyaşları sel olacak! Meğer Ferit ile Seyran...

Yalı Çapkını'nın finali şoke edecek! OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinin nasıl final yapacağı sosyal medyada gündem oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan reyting rekorları kıran dizinin şimdiden nasıl bir final yapacağı öğrenildi.İşte, dizinin sevenlerini yasa boğacak detaylar...

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN SONU ORTAYA ÇIKTI?

Yalı Çapkını dizisinde Ferit, ilk başlarda oldukça şımarık bir o kadar zengin bir gençtir. Aşka ve evliliğe asla inanmayan Ferit, ailesinin zoruyla memleketi Gaziantep'ten bir kızla evlenmek zorunda kalır.