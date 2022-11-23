Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak? Çöp Adam dizisi yayın tarihi değişti mi, ertelendi mi?
Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Star Tv'nin heyecanla beklenen dizisi Çöp Adam'ın yayın tarihinde bir değişiklik oldu. Peki, Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak? Çöp Adam dizisi yayın tarihi değişti mi, ertelendi mi?
Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak? Çöp Adam dizisi yayın tarihi değişti mi, ertelendi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çöp Adam adlı ekranların merakla beklenen dizisi Star Tv'de yayın hayatına başlayacak. Peki, Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak? Çöp Adam dizisi yayın tarihi değişti mi, ertelendi mi?
ÇÖP ADAM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek yaratılan Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan dizinin yeni tarihi 30 Kasım Çarşamba olarak açıklandı.
ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.
ÇÖP ADAM OYUNCULARI
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam'da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
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- Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak? Çöp Adam dizisi yayın tarihi değişti mi, ertelendi mi?
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