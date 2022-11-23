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Sanat camiasını yıkan ölüm! Müzisyen Turgay Özüfler vefat etti! Oğlu böyle duyurdu

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Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Sanat camiasını yıkan ölüm! Müzisyen Turgay Özüfler vefat etti! Oğlu böyle duyurdu

Sanat camiasını hüzne boğan bir son dakika haberi geldi. Usta klarnetçi Turgay Özüfler’in oğlu kötü haberi verdi. Ünlü klarnetçi Turgay Özüfler’in vefatını oğlu Turgut Özüfler duyurdu.

Birçok ünlü şarkıcıya güçlü klarnetiyle eşlik eden Turgay Özüfler hayatını kaybetti.

Özüfler'in ölüm haberini meslektaşı Serkan Çağrı ve oğlu Turgut Özüfler sosyal medya hesabından duyurdu.

Çağrı, "Yıllarca dinledik ve kendisinden feyz aldık. Klarnetin usta ismi hocamız Turgay Özüfler'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin ve camiamızın başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun ustam." ifadelerini kullandı.

CENAZE TÖRENİ

Sanatçının oğlu Turgut Özüfler, "Babam Turgay Özüfler Alemi Cemale göç eyledi. Sizlerden son kez helallik niyazı ile yarın Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin arka sokağında Can Feda Hatun Camii'nde ikindi namazına müteakip uğurlanacaktır." dedi.

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