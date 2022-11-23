Sanat camiasını yıkan ölüm! Müzisyen Turgay Özüfler vefat etti! Oğlu böyle duyurdu
Sanat camiasını hüzne boğan bir son dakika haberi geldi. Usta klarnetçi Turgay Özüfler’in oğlu kötü haberi verdi. Ünlü klarnetçi Turgay Özüfler’in vefatını oğlu Turgut Özüfler duyurdu.
Birçok ünlü şarkıcıya güçlü klarnetiyle eşlik eden Turgay Özüfler hayatını kaybetti.
Özüfler'in ölüm haberini meslektaşı Serkan Çağrı ve oğlu Turgut Özüfler sosyal medya hesabından duyurdu.
Çağrı, "Yıllarca dinledik ve kendisinden feyz aldık. Klarnetin usta ismi hocamız Turgay Özüfler'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin ve camiamızın başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun ustam." ifadelerini kullandı.
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