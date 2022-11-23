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Kaya Çilingiroğlu'yla görüntülenen Hülya Avşar'dan şoke eden açıklama: Hamileyim

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.11.2022
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Kaya Çilingiroğlu’yla görüntülenen Hülya Avşar’dan şoke eden açıklama: Hamileyim

Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile Tarabya'da bir mekan çıkışında görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Avşar, "Hamileyim" sözleriyle şoke etti.

Magazin dünyasının eskimeyen yıldızı Hülya Avşar, önceki akşam eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra'yla Tarabya'daki bir mekan çıkışı görüntülendi. Hayli keyifli olan Avşar Kızı, esprileriyle gazetecilere şovunu yaptı.

Güzel sanatçı, eski eşinin kendisine "Gel de sana evde sade bir kahve yaptırayım" demesi üzerine espriyi patlattı:

'EVET HAMİLEYİM'

"Kaya, bana yürüyor. Eve atacak beni." Son dönemde Kaya Çilingiroğlu ile sık sık görüntülenen Avşar, bu konu sorulunca da "Evet, hamileyim" diyerek kahkahayı bastı.

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