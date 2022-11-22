Kurtlar Vadisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Ocak ayında başlayacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün bu konuyla ilgili Necati Şaşmaz'dan açıklama geldi. Kurtlar Vadisi çalışmaları için ocak ayını işaret eden Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için." dedi. Peki, Kurtlar Vadisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Ocak ayında başlayacak mı? Necati Şaşmaz açıklamıştı...