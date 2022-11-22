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Kurtlar Vadisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Ocak ayında başlayacak mı? Necati Şaşmaz açıklamıştı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2022
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Kurtlar Vadisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Ocak ayında başlayacak mı? Necati Şaşmaz açıklamıştı...

Kurtlar Vadisi yeni sezon ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir döneme damga vuran dizi Kurtlar Vadisi için yeni sezon müjdesi geldi. Necati Şaşmaz, dizinin müjdeyi tarih vererek duyurmuştu. Peki, Kurtlar Vadisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Ocak ayında başlayacak mı? Necati Şaşmaz açıklamıştı...

Kurtlar Vadisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Ocak ayında başlayacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün bu konuyla ilgili Necati Şaşmaz'dan açıklama geldi. Kurtlar Vadisi çalışmaları için ocak ayını işaret eden Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için." dedi. Peki, Kurtlar Vadisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Ocak ayında başlayacak mı? Necati Şaşmaz açıklamıştı...

KURTLAR VADİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Nasipse olacak"

Ünlü oyuncu, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti." diye konuşurken, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." dedi.

"Ocakta başlıyoruz"

Kurtlar Vadisi çalışmaları için ocak ayını işaret eden Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için." dedi.

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