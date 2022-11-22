Darp iddiaları sonrası Gonca Derin’e eski eşi Uğur Akkuş’un ailesinden tehdit

Gonca Derin, Uğur Akkuş ve Ebru Şallı arasında sular durulmuyor. Akkuş, darp ve çocuklarını kaçırma suçlarından sonra şimdi de dolaylı yoldan tehdit iddialarıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde Gonca Derin, eski eşinin kızını kaçırıp darp ettiğini iddia etmiş ve ardından şu şok sözleri sarf etmişti: "Uğur, ya beni öldürecek, ya Ebru'yu ya da çocuklarımı." Bütün bu olayların ardından Derin bu kez başka bir iddiada bulundu.