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Darp iddiaları sonrası Gonca Derin'e eski eşi Uğur Akkuş’un ailesinden tehdit

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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Darp iddiaları sonrası Gonca Derin’e eski eşi Uğur Akkuş’un ailesinden tehdit

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında bir skandal iddia daha! Eski eşi Gonca Derin Akkuş'un çocuklarını kaçırıp darbettiğini iddia ettiğini iddia etmişti.Yaşanan bu olayların ardından olay günü çocuklarını almaya giden Gonca Derin’i, Uğur Akkuş’un yeğeni Emre Akkuş “Elimde 14 Milyon TL’lik senedin var” diyerek tehdit edildi.

Gonca Derin, Uğur Akkuş ve Ebru Şallı arasında sular durulmuyor. Akkuş, darp ve çocuklarını kaçırma suçlarından sonra şimdi de dolaylı yoldan tehdit iddialarıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde Gonca Derin, eski eşinin kızını kaçırıp darp ettiğini iddia etmiş ve ardından şu şok sözleri sarf etmişti: "Uğur, ya beni öldürecek, ya Ebru'yu ya da çocuklarımı." Bütün bu olayların ardından Derin bu kez başka bir iddiada bulundu.



"ELİMDE SENETLERİN VAR"

Kızının arayıp "Anne beni kurtar" sözlerinden sonra Uğur Akkuş'un kaldığı rezidansa doğru hareket eden Gonca Derin'i iddiaya göre Uğur Akkuş'un yeğeni Emre Akkuş arayarak "Elimde iki tane 7 Milyonluk senedin var" diyerek tehdit etmiş. Bu konuşmayı sosyal medyada anlatan Derin, "Hiçbir şekilde tehditlere boyun eğmeyeceğim, bunu kimin yaptırdığını biliyorum" diyerek Uğur Akkuş'u işaret etti.

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